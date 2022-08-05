Fatih'te trafo alev alev yandı

Fatih'te trafoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yer yer patlamaların olduğu yangını itfaiye ekipleri çok büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle trafoda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yer yer patlamaların olduğu yangında çevredeki vatandaşlar panik yaşarken trafoya verilen elektrik akımı kesildikten sonra itfaiye ekipleri alev alev yanan trafoyu söndürdü.

Yaşanan yangında ölü veya yaralı olmazken trafoda hasar meydana geldi. - İSTANBUL