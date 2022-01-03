Üye Girişi
Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı - Son Dakika

Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı

03.01.2022 13:17
Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı

FATİH'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı.

FATİH'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı. Alt geçitteki istasyonda tramvay bekleyenler otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücünün tramvay yoluna girip raylarda mahsur kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi. Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı. Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı.  Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.


- İstanbul
Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı
Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı
Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı
Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı
Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı
Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı
YORUMLAR
500

Topkapı, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı - Son Dakika


Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor         
13:20
İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!         
13:11
Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum         
13:05
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03

Son Dakika Haberleri
13:12 Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid
13:11 İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!
13:05 En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar
13:04 Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum
12:52 Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi
12:48 Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi
12:45 Muğla'da 2 yaşındaki Furkan Akmeşe'nin feci ölümü! İhmal iddiaları gündeme geldi
12:44 Büyükçekmece'de genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:21 Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 13:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement