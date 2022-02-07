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FATİH'TE TRAMVAY HATTINDA ARIZA - Son Dakika

FATİH'TE TRAMVAY HATTINDA ARIZA

07.02.2022 18:18

FATİH'te Fındıkzade ile Çapa arasındaki tramvay hattının bazı noktalarında raylarda kırılma olunca seferler aksadı.

FATİH'te Fındıkzade ile Çapa arasındaki tramvay hattının bazı noktalarında raylarda kırılma olunca seferler aksadı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderilince, seferler normalae dönerken, bazı yolcular yürüdü.

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıkzade ile Çapa durakları arasında saat 17.00 sıralarında rayların bazı noktalarında kırılma oldu. Seferler 2 durak arasında durduruldu. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada. "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yusufpaşa ve Çapa istasyonlarından aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi. Bunun üzerine bazı yolcular bu mesafeyi yay olarak, kat etti. Ekiplerin müdahalesiyle arız giderildi. Seferler normal seyrine döndü

FATİH'TE TRAMVAY HATTINDA ARIZA
FATİH'TE TRAMVAY HATTINDA ARIZA
FATİH'TE TRAMVAY HATTINDA ARIZA

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Bağcılar, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE TRAMVAY HATTINDA ARIZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE TRAMVAY HATTINDA ARIZA - Son Dakika
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