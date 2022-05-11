Fatih'te tramvay İETT otobüsüne çarptı (3) - Son Dakika
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Fatih'te tramvay İETT otobüsüne çarptı (3)

11.05.2022 12:32

İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.

İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.

Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardaki yolcular tahliye sonrası yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Kaza dolayısıyla tramvay hattında aksayan seferler, araçların olay mahallinden kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesi kullanıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, İETT otobüsünün dönüş yapmak için tramvay yoluna girdiği ve tramvayla çarpıştığı görülüyor.

Fatih'te tramvay İETT otobüsüne çarptı (3)
Fatih'te tramvay İETT otobüsüne çarptı (3)
Fatih'te tramvay İETT otobüsüne çarptı (3)
Fatih'te tramvay İETT otobüsüne çarptı (3)

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İstanbul, Tramvay, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te tramvay İETT otobüsüne çarptı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te tramvay İETT otobüsüne çarptı (3) - Son Dakika
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