Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var - Son Dakika
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Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

11.05.2022 12:49

İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Birçok yolcu, tramvay yolunda yürüyerek iş yerlerine gitmeye çalıştı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
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Tramvay, Polis, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var - Son Dakika
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