Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı

08.06.2022 19:45

Fatih'te tramvay ile polis aracının karıştığı kaza Polis aracının kaldırılması Kaza yerinin temizlenmesi Trafiğin açılması Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı Kazada ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı İSTANBUL (A) - Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu...

Fatih'te tramvay ile polis aracının karıştığı kaza

Polis aracının kaldırılması

Kaza yerinin temizlenmesi

Trafiğin açılması

Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı

Kazada ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı

İSTANBUL (A) - Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı.

Kabataş- Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında bir polis aracıyla çarpıştı.

İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor. " denildi.

Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
YORUMLAR
500
İstanbul'da kafeteryadaki korkunç cinayet kamerada: Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü İstanbul'da kafeteryadaki korkunç cinayet kamerada: Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası
Kaynak: AA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:35 Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 19:53:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement