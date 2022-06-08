Fatih'te tramvay ile polis aracının karıştığı kaza
Polis aracının kaldırılması
Kaza yerinin temizlenmesi
Trafiğin açılması
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Kazada ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı
İSTANBUL (A) - Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı.
Kabataş- Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında bir polis aracıyla çarpıştı.
İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi.
Kazanın ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor. " denildi.
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