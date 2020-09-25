Fatih'te tramvay ile servis aracı çarpıştı (2) - Son Dakika

Fatih'te tramvay ile servis aracının çarpışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

T1 Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvay ile bir servis midibüsü, Laleli Aksaray arasındaki trafik ışıklarının bulunduğu yerde çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik ışıklarının bulunduğu yerden servis aracı çekilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılıyor.