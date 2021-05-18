Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı - Son Dakika

Kamyon kasasından etrafa savrulan tekstil malzemeleri de kamyonetlere yüklenerek götürüldü. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kaldırılan kamyon çekici ile götürüldü.

Gece saatlerinde Fatih Laleli Ordu Caddesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen kamyon 2 saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı.

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