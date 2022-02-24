FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI

24.02.2022 16:30

FATİH'te tramvay hattına giren çekici elektrik kablolarını kopardı.

FATİH'te tramvay hattına giren çekici elektrik kablolarını kopardı. Elektrik kesintisi nedeniyle seferler aksarken duraklarda yoğunluk yaşandı, bazı yolcular duraklar arasında yürüdü.

T1 Kabataş- Bağcılar hattının Topkapı Durağı'nda bugün saat 14.15 sıralarında meydana gelen kaza sonucu elektrik kesintisi yaşandı. Pazartekke durağından tramvay hattına giren bir çekici, Topkapı Durağına geldiği sırada, üstünde taşıdığı araç elektrik hattına takılarak hattı koparttı. Hattın kopmasıyla birlikte, tramvay hattında enerji kesintisi oldu. Kabataş - Bağcılar arasında yapılan seferler kaza nedeniyle Kabataş - Çapa ve Bağcılar - Merkezefendi istasyonları arasında yapılabildi. Seferlerin aksamasıyla duraklarda yoğunluk oluştu. Bazı yolcular Çapa-Şehremini ile Cevizlibağ durakları arasında yürüdü.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA YÜRÜYEREK GELDİK"

Çapa-Şehremini durağından Topkapı durağına kadar raylar üstünde yürüyerek giden Saliha İbat, "Hasta olduğum için Çapa'da tedavi görüyordum. hastaneden çıktıktan sonra durağa girdim. Ama tramvay durduğu için ben yürümek zorunda kaldım. Gerçekten mağdur olduk. Bilet ücretlerimizi geri verin dedik ama iadenin söz konusu olmadığını söylediler. Kendi imkanlarımızla yürüyerek geldik. Tüm yolcular mahvoldu" dedi. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızın enerji sistemine zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş - Çapa ve Bağcılar - Merkezefendi istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI
FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI
FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI
FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI
FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI
FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI

YORUMLAR
500
Topkapı'da tramvay yoluna giren çekici, seyir telini kopardı; seferler durdu Topkapı'da tramvay yoluna giren çekici, seyir telini kopardı; seferler durdu Tramvay yoluna giren çekicinin hatlara zarar vermesi seferleri aksattı Tramvay yoluna giren çekicinin hatlara zarar vermesi seferleri aksattı

Bağcılar, Topkapı, Tramvay, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:57:28. #1.13#
SON DAKİKA: FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement