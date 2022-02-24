FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI - Son Dakika

FATİH'te tramvay hattına giren çekici elektrik kablolarını kopardı. Elektrik kesintisi nedeniyle seferler aksarken duraklarda yoğunluk yaşandı, bazı yolcular duraklar arasında yürüdü.

T1 Kabataş- Bağcılar hattının Topkapı Durağı'nda bugün saat 14.15 sıralarında meydana gelen kaza sonucu elektrik kesintisi yaşandı. Pazartekke durağından tramvay hattına giren bir çekici, Topkapı Durağına geldiği sırada, üstünde taşıdığı araç elektrik hattına takılarak hattı koparttı. Hattın kopmasıyla birlikte, tramvay hattında enerji kesintisi oldu. Kabataş - Bağcılar arasında yapılan seferler kaza nedeniyle Kabataş - Çapa ve Bağcılar - Merkezefendi istasyonları arasında yapılabildi. Seferlerin aksamasıyla duraklarda yoğunluk oluştu. Bazı yolcular Çapa-Şehremini ile Cevizlibağ durakları arasında yürüdü.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA YÜRÜYEREK GELDİK"

Çapa-Şehremini durağından Topkapı durağına kadar raylar üstünde yürüyerek giden Saliha İbat, "Hasta olduğum için Çapa'da tedavi görüyordum. hastaneden çıktıktan sonra durağa girdim. Ama tramvay durduğu için ben yürümek zorunda kaldım. Gerçekten mağdur olduk. Bilet ücretlerimizi geri verin dedik ama iadenin söz konusu olmadığını söylediler. Kendi imkanlarımızla yürüyerek geldik. Tüm yolcular mahvoldu" dedi. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızın enerji sistemine zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş - Çapa ve Bağcılar - Merkezefendi istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.