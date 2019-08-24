Fatih'te tramvay yoluna giren minibüs seferleri durdu... Ekiplerin çalışmaları sürüyor
1 saat önce
Fatih'te tramvay yoluna giren minibüs seferleri durdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:08 Kaynak: İHA
Fatih'te tramvay yoluna giren minibüs seferleri durdu... Ekiplerin çalışmaları sürüyor
Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı! Hazırlık maçı öncesi Emine Bulut yazılı pankartla sahaya çıktılar THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı