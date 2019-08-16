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Fatih'te tramvay yolundaki feci kaza kamerada

1 saat önce

TOPKAPI'da tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih'te tramvay yolundaki feci kaza kamerada, System.String[]
TOPKAPI'da tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı.
Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Fatih Pazartekke tramvay durağında meydana geldi. Tramvay yolundan ilerleyen çevik kuvvet taşıyan polis aracı ile yolun diğer tarafına geçmeyen çalışan otomobil çarpıştı. Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1'i çocuk ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı. Araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvay yolunda ilerleyen polis minibüsü, karşı yöne geçmeye çalışan otomobil ile çarpışıyor. Kaza sonrası her iki araçta savrularak dururken, çevredekiler yaralıların yardıma koşuyor.


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:56 Kaynak: DHA
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Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada
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