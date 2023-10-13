 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih'te Tramvayda Yumruklu Kavga - Son Dakika

Fatih'te Tramvayda Yumruklu Kavga

Son Güncelleme: 13.10.2023 12:30

Fatih'te bulunan Pazartekke durağında, tramvayda yaşanan yoğunluk nedeniyle tartışan iki yolcu birbirine yumruklarla saldırdı. Tramvay durağı boks ringine dönerken başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Fatih'te bulunan Pazartekke durağında, tramvayda yaşanan yoğunluk nedeniyle tartışan iki yolcu birbirine yumruklarla saldırdı. Tramvay durağı boks ringine dönerken başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattının Pazartekke durağında sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, duraktan tramvaya binen yolcu ile aracın içindeki başka bir yolcu arasında yoğunluktan kaynaklı tartışma çıktı. Taraflar küfürlü konuşmaya başlayınca tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki yolcu birbirine yumruklarla saldırırken kavga tramvay durağına taştı. Tramvaydan inen yolcular kavga eden kişileri güçlükle ayırdı. Taraflardan biri tramvaya geri binerken diğeri aracın kapısını açmaya çalıştı. Tramvayın hareket etmesiyle olay son buldu.

Boks müsabakasını andıran görüntüler tramvayda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Tramvayda Yumruklu Kavga - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Eski CEO 10 günde görevden alınmıştı! Turkcell'in yeni genel müdürü, Ali Taha Koç oldu
15:21 Hizbullah'tan bölgedeki tansiyonu yükseltecek mesaj: Çatışmalara katılmak için hazırız
15:19 Yağmur Atacan yıllar önce oyunculuğu neden bıraktığını anlattı
15:18 Bakan Şimşek, kur korumalı mevduatın fişini çekti
15:10 NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'ten Türkiye mesajı: Daha fazla yapabilecek bir şey kalmadı
15:07 Kocaayak efsanesi gerçek mi? Tesadüfen kaydedilen görüntü kafa karıştırdı
15:05 Hamas'ın kullandığı silahlara ilişkin fotoğraf ses getirdi! Kuzey Kore'den iddialar sonrası açıklama geldi
14:43 Diego Simeone, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti
14:37 Hamas'ın çağrısı üzerine Ürdün'de binlerce kişi sokağa döküldü
14:36 Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gence 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2023 15:49:41. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te Tramvayda Yumruklu Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement