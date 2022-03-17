Fatih'te tramvayın önüne atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Fatih'te tramvayın önüne atlayarak intihar etti

17.03.2022 13:03
Fatih'te tramvayın önüne atlayarak intihar etti

FATİH'te bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etti.

FATİH'te bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etti. Tramvayla raylar arasında sıkışan ceset çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fatih Pazartekke Tramvay istasyonu yakında bir erkek tramvayın önüne atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Yolcular tramvaydan inerek rayların üzerinde yürüdü. Seferler iki yönde de durdurulurken itfaiye ekiplerinin tramvayın altında kalan ağır yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı. Tramvayın altından çıkarılan kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat aksayan seferler tramvayın çekilmesinin ardından normale döndü.


Fatih'te tramvayın önüne atlayarak intihar etti
Fatih'te tramvayın önüne atlayarak intihar etti
Fatih'te tramvayın önüne atlayarak intihar etti
Fatih'te tramvayın önüne atlayarak intihar etti
Fatih'te tramvayın önüne atlayarak intihar etti
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fatih'te tramvayın önüne atlayarak intihar etti - Son Dakika
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