Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı - Son Dakika

Fatih Gülhane İstasyonu'nunda tramvay ile durak arasına düşen Cengiz Ayanoğlu (75) sıkışarak yaralandı. Cengiz Ayanoğlu, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih Fatih Gülhane İstasyonu'nunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Ayanoğlu, indiği tramvayda dengesini kaybederek tramvay ile durak arasına düşerek sıkıştı. Yaralanan Cengiz Ayanoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.