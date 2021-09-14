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FATİH'TE TRANS CİNAYETİ; ŞÜPHELİ 100 TL İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ - Son Dakika

FATİH'TE TRANS CİNAYETİ; ŞÜPHELİ 100 TL İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

14.09.2021 16:09

Ahmet YEŞİLMEN İstanbul, DHAFatih'te trans birey Kadir Murat Sözübir (42), 5 Eylül'de kendi evinde 6 yerinden bıçaklandı.

Ahmet YEŞİLMEN İstanbul, DHA

Fatih'te trans birey Kadir Murat Sözübir (42), 5 Eylül'de kendi evinde 6 yerinden bıçaklandı. Amatör olarak vokalistlik yapan ve kendi Youtube kanalında şarkı söylediği videolarını paylaşan Sözübir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Abdürrahim E. (25), suçta kullandığı bıçakla Tekirdağ'da polise teslim oldu. Şüpheli, cinsel ilişki amacıyla evine gittiği Sözübir'i, kadın olmadığını trans birey olduğunu fark edince verdiği 100 TL'yi geri almaya çalışırken yaşanan boğuşmada öldürdüğünü itiraf etti. Meşru müdafaa savunması da yapan Abdürrahim E. Kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadir Murat Sözübir Zeyrek Mahallesi, Kadı Çeşmesi Sokak'taki aile apartmanının çatı katında tek başına yaşıyordu. 5 Eylül 2021 günü gecesi evinde bıçaklandı. Vücudunun 6 farklı yerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sözübir, apartmandaki yakınlarından yardım istedi. 112 acil servis ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Sözübir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetin yaşadığı apartmanın güvenlik kamerası bulunmadığını belirleyen polis, kaçış istikametinde güvenlik kameraları bulunsa da gece olması sebebiyle şüphelinin kimliğini tespit edemedi.

ŞÜPHELİ BIÇAĞIYLA TESLİM OLDU

Şüpheli Abdürrahim E., 6 Eylül 2021 günü gecesi Kadir Murat Sözübir'i bıçakladığı söyleyerek Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Suçta kullandığı bıçağı da teslim eden Abdürrahim E. cinayeti itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı yıkadığını anlatan Abdürrahim E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Abdürrahim E. savcılığın tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

MEŞRU MÜDAFAA DEDİ

Şüpheli Abdürrahim E. ifadesinde, cinsel birliktelik amacıyla Kadir Murat Sözübir'in Fatih'te yalnız yaşadığı çatı katındaki evine gittiğini iddia etti. Sözübir'in soyunmasının ardından trans birey olduğunu fark ettiğini öne süren şüpheli Abdurrahim E. Daha önce telefonda 100 TL üzerinden anlaşmıştık. Parayı masanın üstüne bıraktım. Trans bireyle birliktelik yaşamak istemediğimden parayı geri almak istedim. Kendisi parayı geri vermedi. Beni ittirdi, hakaret etti. Boğuşmaya başladık. Kaçmayı düşündüm ama o sırada beni bir cisimle yaraladı. Ben de üzerimde taşdığım sustalı bıçağı çıkartarak 3-4 kez rastgele salladım. Tamamen meşru müdaa kastıyla hareket ettim. Kendisi inerek ailesine haber verdi. O sırada bilinci açıktı. Ben evden çıkıp Balat'a doğru gittim. Pİşmanım, bu nedenle teslim oldum. Serbest bırakılmamı talep ederim dedi. Şüpheli Abdürrahim E. sorgusunun ardından Kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK İYİ BİR KOMŞUM VARDI

Öldürülen Kadir Murat Sözübir'in komşusu Refik Akyüncü, Çok iyi bir komşum vardı, kimseye zararı yoktu. Kendi hayatını yaşıyordu. Son zamanlarda yabancılar girip çıkıyordu. Oradan biraz şüphelendim ne iş var onlarla diye. Yoksa kendi halinde biriydi. Sonra bir baktım bir kadın dışarı çıktı 'Murat'ı öldürüyorlar' diye bağırdı. Sonra terasa çıktı bıçaklayan kişi kaçmak için. Sonra da merdivenlerden inip kaçtı. Ambulans çağırdılar her yerden kan akıyordu. Hayatımda böyle bir kan görmedim. İki gün sonra da başınız sağ olsun dediler vefat etmiş. Rastgele altı tane bıçak darbesi vurmuş. Hiç tanımadığımız görmediğimiz biriydi. Sonradan duyduğumuza göre Tekirdağ'da yakalanmış. Murat çok iyi bir insandı, kendi halindeydi. Kimseye bir zararı yoktu. Çok üzgünüz. Hollanda, Amsterdam'da doğmuş sonra Türkiye yerleşmeye geliyorlar. Burada tek yaşıyordu. Annesi vefat etmiş, babasını da cenazede gördük dedi.

FATİH'TE TRANS CİNAYETİ; ŞÜPHELİ 100 TL İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
FATİH'TE TRANS CİNAYETİ; ŞÜPHELİ 100 TL İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
FATİH'TE TRANS CİNAYETİ; ŞÜPHELİ 100 TL İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
FATİH'TE TRANS CİNAYETİ; ŞÜPHELİ 100 TL İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Türk Lirası, İstanbul, Eylül, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE TRANS CİNAYETİ; ŞÜPHELİ 100 TL İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE TRANS CİNAYETİ; ŞÜPHELİ 100 TL İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ - Son Dakika
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