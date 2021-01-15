Fatih'te turist kadınların çantalarını alan kapkaç zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Fatih'te turist kadınların çantalarını alan kapkaç zanlıları tutuklandı

Fatih'te turist kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te turist kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta Rus uyruklu O.Z'nin (34), Şehsuvar Bey Mahallesi Sahil Kennedy Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada içinde 1200 lira, iki pasaport, sürücü belgesi, kredi kartı, sağlık kartı ve uçak bileti bulunan çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasına yönelik çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtıkları güzergahtan Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki bir otele girdiklerini tespit etti. Otele baskın düzenleyen polis, şüpheli M.Y. (21) ve O.A'yı (21) yakaladı. Gözaltına alınanlardan M.Y'nin, 30 Aralık'ta Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde Tacikistan uyruklu S.D'nin (44) çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması olayının da faili olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus uyruklu O.Z'nin yolda yürüdüğü sırada arkasında iki kişinin yaklaştığı, bunlardan birinin kadının çantasını çekerek, alıp kaçtıkları anlar yer alıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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