Fatih'te turistlere kapkaç dehşeti kamerada - Son Dakika
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Fatih'te turistlere kapkaç dehşeti kamerada

6 saat önce

Fatih'te kapkaççılar telefonunu çaldığı turisti ve omzunda çocuğunu yerde sürükledi.

Fatih'te turistlere kapkaç dehşeti kamerada, System.String[]

Fatih'te kapkaççılar telefonunu çaldığı turisti ve omzunda çocuğunu yerde sürükledi. Kapkaç dehşeti güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi Aksakal Sokak'ta geçtiğimiz salı akşam saatlerinde yaşandı. Otelden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden kapkaççılar omuzunda çocuğunu taşıyan babanın yanına yaklaştı. Turistin telefonunu alan kapkapçılar cüzdanını da almak istedi. Hırsızlara direnen turist kapkaççıların aracına tutundu. Kapkaççıların sürüklediği baba ile oğlu aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. Turistlerin yardımına çevredekiler koştu. Polis kapkaççıları ararken olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Ayasofya, Aksakal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
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