Son Dakika Haberleri: Fatih'te Üç Gecekondu Alev Alev Yandı

Fatih'te Üç Gecekondu Alev Alev Yandı

11 dakika önce

FATİH'te bir gecekonduda başlayan yangın, iki gecekonduya daha sıçradı.

Fatih'te Üç Gecekondu Alev Alev Yandı, System.String[]
FATİH'te bir gecekonduda başlayan yangın, iki gecekonduya daha sıçradı. Alevli şekilde yanan evler, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Hacıkadın Mahallesi'nin Hızırbey Sokağı'nda saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bir gecekondudan yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan Fatih ve Beyoğlu ilçelerine bağlı itfaiye ekipleri, yangının merkezi olan gecekonduyla birlikte sirayet ettiği iki gecekonduya daha müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırıyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

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