Fatih'te "ucuz halı" izdihamı - Son Dakika
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Fatih'te "ucuz halı" izdihamı

07.07.2022 09:08

Fatih'te bir mağazada 150 TL'ye satılan halılar izdihama neden oldu.

Fatih'te bir mağazada 150 TL'ye satılan halılar izdihama neden oldu. Vatandaşlar, ucuz halıya sahip olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Fatih Kocamustafapaşa Meydanında bulunan bir mağaza, uygun fiyata halı satışı yaptığını duyurunca vatandaşların akınına uğradı. Tanesi 150 TL olan halıdan almak için mağazaya gelenler adeta birbirleriyle yarıştı. Renk renk, çeşit çeşit halılar arasından beğendiklerini almaya çalışan vatandaşlar izdihama neden oldu.

"9 tane aldım, konu komşuya dağıtacağım"

Uygun fiyatlı olduğu için birden çok halı aldığını söyleyen bir vatandaş, "Çok ucuz, tanesi 150 TL. 4-5 tane alacağız. Eşimize, dostumuza söyleyeceğiz. Şuraya baksanıza, halk burada. Ucuz diye herkes buradan alıyor" dedi. Halı alan bir başka vatandaş ise, "9 tane halı aldım. Konu komşuya dağıtacağım. Tanesi 150 TL" diye konuştu.

(Sümer Avcı/İHA)

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Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Fatih'te 'ucuz halı' izdihamı - Son Dakika

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