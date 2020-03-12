Fatih'te üniversitenin bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Fatih'te üniversitenin bahçesinde yangın çıktı

6 saat önce

İSTANBUL Ticaret Üniversitesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesinde yangın çıktı.

Fatih'te üniversitenin bahçesinde yangın çıktı, System.String[]
İSTANBUL Ticaret Üniversitesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Eminönü'nde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi bahçesinde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Güvenlik kulübesinde çıkan yangın, üniversite binasının dış cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan, üniversite binasının tadilat sebebiyle boş olduğu öğrenildi.


- İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:48 Kaynak: DHA
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