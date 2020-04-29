Fatih'te, üst geçitteki intihar olayıyla ilgili 2 kişinin ifadesi alındı - Son Dakika

Fatih'te Ahmet Karakeçi'nin kendisini üst geçide asarak intihar etmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iki kişinin ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Ahmet Karakeçi'nin 21 Nisan'da Aksaray Mahallesi'nde, kendisini üst geçide asarak intihar etmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, olayı gören taksi şoförü ile Karakeçi'nin ağabeyi M. Karakeçi'nin ifadesine başvuruldu.

Bilgi veren sıfatıyla ifadesi alınan taksi şoförü, 21 Nisan'da saat 05.30'da Aksaray Mahallesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinde aracıyla sahil istikametine doğru seyir halindeyken üst geçitte bir kişiyi iple köprüden aşağıya doğru asılmış halde gördüğünü, haber vermesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine geldiğini söyledi. Taksi şoförü, intihar eden kişiyi tanımadığını ve olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini ifade etti.

Ahmet Karakeçi'nin ağabeyi M. Karakeçi de beyanında, 21 Nisan'da polis merkezinden aranarak kardeşinin intihar ettiğini öğrendiğini belirterek, "Kendisinin ailesiyle ve akrabasıyla bir bağı yoktur. Yaklaşık 25 yıldır kimseyle görüşmez. Biz sadece onun Aksaray'da olduğunu biliriz. Bizim sözlerimizi dinlemezdi. Bu yüzden de kendisiyle pek görüşmezdik. Kalçasında erime hastalığı olduğundan dolayı yürüme problemi vardı. Bundan başka bildiğimiz herhangi bir psikolojik ya da farklı bir rahatsızlığı yoktu. Sokakta yaşayan birisiydi. Kendi başına intihar ettiğini düşünüyorum. Kimsenin yönlendirmesiyle iş yapacak bir kişi değildir. Bu konuyla alakalı kimseden davacı ya da şikayetçi değilim." ifadelerini kullandı.