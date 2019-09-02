Son Dakika Haberleri: Fatih'te uyarılara rağmen mühürlenen binaya girdiler
Son Dakika Güncel Haber

Fatih'te uyarılara rağmen mühürlenen binaya girdiler

6 saat önce

FATİH'te, 4 ana kolonu patladığı için tahliye edilerek mühürlenen 5 katlı binanın sakinleri, tehlikeye ve uyarı tabelalarına aldırmayarak eşyalarını almak için binaya girdi.

Fatih'te uyarılara rağmen mühürlenen binaya girdiler, System.String[]

FATİH'te, 4 ana kolonu patladığı için tahliye edilerek mühürlenen 5 katlı binanın sakinleri, tehlikeye ve uyarı tabelalarına aldırmayarak eşyalarını almak için binaya girdi.

Fatih'te bulunan 5 katlı bina, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde 4 ana kolonu patladığı gerekçesiyle tahliye edildi. 8 daire ve 4 dükkanın bulunduğu bina belediye ekiplerince mühürlendi. 35 bina sakini de sosyal tesislere yerleştirildi. Binanın geleceğine ilişkin kararda incelemelerin tamamlanması beklenirken, bazı bina sakinlerinin mühürleri söküp, demir bariyerleri açarak eşyalarını almak için binaya girdikleri görüldü. Binanın çevrelendiği belediyeye ait demir bariyerlere can ve mal güvenliği açısından alana girişin yasak olduğu uyarı tabelalarının asılı olduğu dikkat çekti.

Bina sakinlerinden Kazım Akdeniz, "Cumartesi günü biz kahvaltıda olduğumuz sırada bir ses geldi. Hemen binadan dışarı çıktık. Dükkandakilere sordum 'bu ses nereden geldi' diye, binada çökme olduğunu söylediler hemen belediyeyi aradım geldiler ve binayı mühürlediler. Bizler zor durumdayız. Binada 8 daire ve 4 dükkan bulunuyor. Bizlere yardımcı olunmasını devlet büyüklerimizden talep ediyorum" dedi.

- İstanbul

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teksas'taki saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Trump'tan "akıl sağlığı" açıklaması geldi
AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:44:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te uyarılara rağmen mühürlenen binaya girdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]