FATİH'TE UYGUNSUZ FOTOĞRAF KURŞUNU - Son Dakika
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FATİH'TE UYGUNSUZ FOTOĞRAF KURŞUNU

10.03.2023 13:11

FATİH'te Özgür D., eski eşi Selma A.'nın uygunsuz fotoğraflarını yolladığı gerekçesiyle Emrah Y.'ye kurşun yağdırdı.

FATİH'te Özgür D., eski eşi Selma A.'nın uygunsuz fotoğraflarını yolladığı gerekçesiyle Emrah Y.'ye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür D. mahallede karşılaştığı Emrah Y.'yi silahla vurdurtan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda sokaktaki 3 araca da kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Emrah Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Özgür D.'yi kısa sürede silahıyla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emrah Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

UYGUNSUZ FOTOĞRAF NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda Özgür D.'nin, Selma A. ile bir süre önce boşandığı ortaya çıktı. Selma A.'nın daha sonra ise Emrah Y. ile ilişkiye başladığı ve bu ilişkinin de bir süre sonra bittiği öğrenildi. Emrah Y.'nin, Özgür D.'ye, Selma A.'nın uygunsuz fotoğraflarını yolladığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği öğrenildi. Şüpheli Özgür D.'nin farklı suçlardan toplam 10 kaydının olduğu ortaya çıktı. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özgür D.'nin Emrah Y.'yi sokakta kovalayarak art arda ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA
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Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE UYGUNSUZ FOTOĞRAF KURŞUNU - Son Dakika


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