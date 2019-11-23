Son Dakika Haberleri: FATİH'TE UYGUR TÜRKÜ İŞ ADAMINA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son Dakika Güncel FATİH'TE UYGUR TÜRKÜ İŞ ADAMINA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

FATİH'TE UYGUR TÜRKÜ İŞ ADAMINA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

6 saat önce

Fatih'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

FATİH'TE UYGUR TÜRKÜ İŞ ADAMINA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA, System.String[]

Fatih'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saimait Aierken'in adı Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçiyordu.

Çapa'da 10 Kasım'da işlenen cinayette bir otelin çay bahçesinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Uygur Türkü Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların olay sonrası Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.

Saimait Aierken'in öldürülmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde susturucu silahla çay bahçesine gelen saldırgan, arkadaşlarıyla oturan Aierken'i vurduktan sonra hızla kaçıyor

Görüntü Dökümü:

--------

-Saldırı anı (güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin şubeye getirilmesi

-Olayla ilgili arşiv görüntü


Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kameralara yansıdı
AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 15:39:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FATİH'TE UYGUR TÜRKÜ İŞ ADAMINA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]