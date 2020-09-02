FATİH'TE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE OPERASYON - Son Dakika

Fatih 'te bir binanın bodrum katında bulunan uyuşturucu imalathanesine operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri Molla Gürani Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Ekipler dün imalathaneye operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah, 2 adet hassas terazi, 200 gram metamfetamin, 28 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan likit şişe ve bidonlar içerisinde sıvı madde ve uyuşturucu madde damıtmada kullanılan cam tüpler ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilen Irak uyruklu Muhammed H. (42), aynı gün adresin bulunduğu cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul