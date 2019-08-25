Son Dakika Haberleri: Fatih'te uyuşturucu operasyonu
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Fatih'te uyuşturucu operasyonu

3 dakika önce

FATİH'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 606 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

FATİH'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 606 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Molla Taşı Caddesi'nde bulunan bir işyerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin 5 Ağustosta adrese düzenlediği operasyonda Bora A. isimli bir kişi gözaltına alındı. Bora A.'nın çantasında yapılan aramada 1 gram skunk maddesi ele geçirildi. Bora A. ilk ifadesinde ekiplere maddeyi belirtilen iş yerinden aldığını söyledi. Bunun üzerine iş yeri sahibi Rasin Ö.'nün iş yeri ve evinde arama yapıldı. Aramalarda Rasin Ö.'nün evinde 606 gram skunk maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 70 lira ile 20 dolar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Bora A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Rasin Ö. Sevk edildiği mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bora Füzesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:25 Kaynak: DHA
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