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Fatih'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Fatih'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda 606 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Fatih'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda 606 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Molla Taşı Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurduğu bir kişi üzerinden 1 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Bora A. (42) uyuşturucu maddeyi cadde üzerindeki bir iş yerinden satın aldığı söylemesi üzerine polis iş yerine baskın düzenledi.

İş yerinde 606 gram Skunk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 70 lira ile 20 dolar ele geçirildi. İş yeri sahibi Rasin Ö. de (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bora A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Rasin Ö. tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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