Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 5 Ocak 23.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi'nde 2 erkek 1 kadının kavgasına müdahale etti.

Şüphelilerden Pakistan uyruklu Salman H. (21), Afganistan uyruklu Mirvez C.'nin (27) kendisine ait cep telefonunu çalarak başkasına sattığını, kavganın bu yüzden çıktığını anlattı.

Mirvez C'nin yapılan üst aramasında 5 bin 949 dolar, 205 lira, olay yerindeki Özbekistan Uyruklu Oyyulduz A'nın (32) üst aramasında 0,84 gram metamfetamin, 0,56 gram kokain, 200 dolar, 240 lira ve cep telefonu ele geçirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden Mirvez C. ve Oyyulduz A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine evlerinde arama yapıldı.

Adreslerinde ruhsatsız tabanca, 90 gram metamfetamin, 1 kilo 157,3 gram uyuşturucu madde, 32 uyarıcı hap, hassas terazi, 50 ağzı kilitli şeffaf poşet, cep telefonu, 6 bin 49 dolar ve 205 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salman H. serbest bırakılırken Mirvez C. ve Oyyulduz A. tutuklandı.

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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