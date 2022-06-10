Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi

10.06.2022 09:25

Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildiİSTANBUL İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekiplerince yabancı uyruklu bir kişinin evine düzenlenen operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekiplerince yabancı uyruklu bir kişinin evine düzenlenen operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeyrek Mahallesi'nde yabancı uyruklu H.M. adlı şüpheli şahsın narkotik madde ticaretinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, tespit edilen eve 2 Haziran'da operasyon düzenlendi. Dolap çekmecelerinde yapılan aramada 5 bin 92 adet uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar marihuana ile metamfetamin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 155 TL ve 180 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.M., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te yapılan operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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