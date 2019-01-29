Son Dakika Haberleri: Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon

Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon

26 dakika önce

Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan 1'i kadın 2 şahıs yakalandı.

Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon, System.String[]
Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan 1'i kadın 2 şahıs yakalandı. Erkek şüpheli tutuklanırken, kadın şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, bir araç içerisine zulalanmış halde 9 kilo 250 gram esrar da ele geçirildi. Narkotik köpeğinin aracı didik didik arama anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak günü Fatih'te 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, S.A. (31) isimli erkek şüpheli ve M.A.A. (28) isimli kadın şahıs gözaltına alınırken, bir araç içerisine zulalanmış hale de 9 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu nakliyesinde kullanılan 1 adet araç da el konuldu.

Yakalanan S.A., 24 Ocak günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, M.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik köpeğinin aracı didik didik arama anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Fatih, 3. Sayfa
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