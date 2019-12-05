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Fatih'te uyuşturucu ve sahte içki operasyonları

6 saat önce

Fatih'te uyuşturucu ve sahte içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen 3 operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Fatih'te uyuşturucu ve sahte içki operasyonları, System.String[]

Fatih'te uyuşturucu ve sahte içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen 3 operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haseki Sultan ve Zeyrek mahallelerinde farklı adreslerde uyuşturucu ve sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, geçen hafta 3 ayrı operasyon düzenleyen polis, Hasan Z, Sadettin F. Suat Ö. ile Azerbaycanlı Elshan A. ve Elshan K.'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 935 gram metamfetamin, 503 gram skunk, 75 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 1 hassas terazi, 45 litre sahte içki, 30 litre metil alkolle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 120 lira, 500 avro ve 3 dolar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, Hasan Z. ve Suat Ö. tutuklanırken, Sadettin F. Elshan A. ve Elshan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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