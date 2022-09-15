FATİH'TE ÜZERİNE YÜRÜYÜP SALDIRAN KİŞİYE SİLAH ÇEKTİ

FATİH'de yabancı uyruklu A.K., yolda yürürken kendisine çarpan çekçekli arabası olan bir kişiyle tartışıp silah doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası polis A.K.'yi gözaltına alarak, geri gönderilmesi için işlem başlattı.

Fatih Kumkapı'da 6 Eylül Salı günü yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye 'Neden bana çarpıyorsun' diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.

Görüntü dökümü------------------------(Güvenlik kamerası)-A.K.'nin çekçek arabalı kişiyle tartışması-Yoldan geçen bir başka kişinin A.K.'nin üzerine yürümesi ve saldırması -A.K.'nin silah doğrultması

-Çevredekilerin müdahalesi