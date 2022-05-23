Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif bulunan plakalar parçalandı! Polis yakalamak için operasyon başlattı - Son Dakika
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Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif bulunan plakalar parçalandı! Polis yakalamak için operasyon başlattı

23.05.2022 17:49

İstanbul Fatih'te Şeyh Hüsameddin Camii'nin çevresine asılan Hadis-i Şerif yazılı plakalardan bazıları dün gece kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından parçalandı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan Şeyh Hüsameddin Camii imamı, geçtiğimiz Ramazan ayı için hazırlattığı Hadis-i Şerif'lerin yazılı olduğu 17 pleksi plakaları caminin çevresine astı. 21 Mayıs'ta saat 23.40 sıralarında, cami önüne gelen bir kişi, 17 plakadan 7'sini parçalayarak uzaklaştı.

CAMİ İMAMI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Caminin imamı, Şehremini Polis Merkezi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Saldırganı yakalama çalışması başlatılırken cami cemaati duruma tepki gösterdi. Muharrem Sarıkaya, "Bu yapılan çirkin bir şey. İnşallah pişman olmuştur" dedi.

"KİM PARÇALADIYSA GERİ TAKSIN"

Fazlı Öğüş ise, "Peygamber Efendimizin, Hadis-i Şerif'lerinden bahsediyordu. İslamiyet'in temizliği ve güzelliği anlatıyordu. Buradan geçenler fotoğraflarını çekiyordu. Ne amaçla, hangi amaçla yırtıldı bilmiyoruz. Kim parçaladıysa o geri taksın bunları" diye konuştu.

Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif yazan plakalar parçalandı

"KÖTÜ BİR SÖZ YAZMIYOR"

Ramazan Şaylan da "Bunlar buraya asılmış Hadis-i Şerif'ler. Bunlar halkı bilgilendirmek açısından asıldı, yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Birileri gelmiş, yırtmış, madde bağımlısı olabilir. Yırtıldı diye üzüldük. Kötü bir söz yazmıyor, siyasi anlamda asılan bir afiş de değil, amacı milleti bilgilendirmek" dedi.

Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif yazan plakalar parçalandı
Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif yazan plakalar parçalandı
Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif yazan plakalar parçalandı
Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif yazan plakalar parçalandı
Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif yazan plakalar parçalandı
Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif yazan plakalar parçalandı
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Kaynak: DHA

Polis Merkezi, Ramazan, Fatih, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif bulunan plakalar parçalandı! Polis yakalamak için operasyon başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif bulunan plakalar parçalandı! Polis yakalamak için operasyon başlattı - Son Dakika
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