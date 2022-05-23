Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif bulunan plakalar parçalandı! Polis yakalamak için operasyon başlattı

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan Şeyh Hüsameddin Camii imamı, geçtiğimiz Ramazan ayı için hazırlattığı Hadis-i Şerif'lerin yazılı olduğu 17 pleksi plakaları caminin çevresine astı. 21 Mayıs'ta saat 23.40 sıralarında, cami önüne gelen bir kişi, 17 plakadan 7'sini parçalayarak uzaklaştı.

CAMİ İMAMI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Caminin imamı, Şehremini Polis Merkezi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Saldırganı yakalama çalışması başlatılırken cami cemaati duruma tepki gösterdi. Muharrem Sarıkaya, "Bu yapılan çirkin bir şey. İnşallah pişman olmuştur" dedi.

"KİM PARÇALADIYSA GERİ TAKSIN"

Fazlı Öğüş ise, "Peygamber Efendimizin, Hadis-i Şerif'lerinden bahsediyordu. İslamiyet'in temizliği ve güzelliği anlatıyordu. Buradan geçenler fotoğraflarını çekiyordu. Ne amaçla, hangi amaçla yırtıldı bilmiyoruz. Kim parçaladıysa o geri taksın bunları" diye konuştu.

"KÖTÜ BİR SÖZ YAZMIYOR"

Ramazan Şaylan da "Bunlar buraya asılmış Hadis-i Şerif'ler. Bunlar halkı bilgilendirmek açısından asıldı, yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Birileri gelmiş, yırtmış, madde bağımlısı olabilir. Yırtıldı diye üzüldük. Kötü bir söz yazmıyor, siyasi anlamda asılan bir afiş de değil, amacı milleti bilgilendirmek" dedi.