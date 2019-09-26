Son Dakika Haberleri: Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti
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Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Fatihliler geceyi parklarda geçiriyor.

Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Fatihliler geceyi parklarda geçiriyor.


Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi ilçede bulunan parklarda geçiriyor. Birçok vatandaşın evine gitmediği gözlendi. Kimi vatandaşlar banklarda otururken, kimi ise çimlerde oturdu. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:23 Kaynak: İHA
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