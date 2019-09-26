Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti
1 saat önce
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Fatihliler geceyi parklarda geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:41 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Fatihliler geceyi parklarda geçiriyor.
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi ilçede bulunan parklarda geçiriyor. Birçok vatandaşın evine gitmediği gözlendi. Kimi vatandaşlar banklarda otururken, kimi ise çimlerde oturdu.
(İHA)
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