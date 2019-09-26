Son Dakika Haberleri: Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti
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Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti

1 saat önce

Fatih'te vatandaşlar parklara akın ettiİSTANBUL - İstanbul'da bugün meydana gelen depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi parklarda geçiriyor.

Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da bugün meydana gelen depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi parklarda geçiriyor.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi ilçede bulunan parklarda geçirmeye başladı. Bir çok vatandaşın evine gitmediği gözlendi. Kimi vatandaşlar banklarda otururken, kimi ise çimlerde oturdu.

Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:52 Kaynak: İHA
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