Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti
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Fatih'te vatandaşlar parklara akın ettiİSTANBUL - İstanbul'da bugün meydana gelen depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi parklarda geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:52 Kaynak: İHA
Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti
İSTANBUL - İstanbul'da bugün meydana gelen depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi parklarda geçiriyor.
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi ilçede bulunan parklarda geçirmeye başladı. Bir çok vatandaşın evine gitmediği gözlendi. Kimi vatandaşlar banklarda otururken, kimi ise çimlerde oturdu.
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