Son dakika gündem: FATİH'TE VİNCİN ALTINDA KALAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: FATİH'TE VİNCİN ALTINDA KALAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

15.10.2022 00:00

Edinilen son dakika gelişmesine göre FATİH'te, elektrikli bisiklet sürücüsü geçmeye çalıştığı vincin altında kalarak öldü.

FATİH'te, elektrikli bisiklet sürücüsü geçmeye çalıştığı vincin altında kalarak öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Ordu Caddesi Laleli Tramvay Durağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisiklet sürücüsü 34 FE 3697 plakalı vinci geçmeye çalıştı. Tek şeritli olan yolda hızlanırken de direksiyon hakimiyetini kaybettiği bisikletle vince çarptı. Sürücü savrularak vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vinç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: FATİH'TE VİNCİN ALTINDA KALAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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