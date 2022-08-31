Fatih'te vinç üzerinde intihar girişimi! Vatandaşlar 'atla' diye bağırdı, saatler sonra ikna edildi - Son Dakika
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Fatih'te vinç üzerinde intihar girişimi! Vatandaşlar 'atla' diye bağırdı, saatler sonra ikna edildi

31.08.2022 09:54

İstanbul'un Fatih ilçesinde vincin üzerine çıkan bir kişi intihar etmeye kalktı. Tramvay seferleri dururken işlerine giden vatandaşlar kilometrelerce yol yürüdü. Bazı kişilerin metrelerce yükseklikteki şahsa 'atla atla' diye bağırdığı görüldü. Vincin tepesindeki şahıs yaklaşık 6 saat süren ikna çabasının ardından çıktığı yerden indirildi.

İstanbul'da inşaat alanında bulunan vince çıkan bir kişi bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikteki şahsın yanına itfaiye merdiveniyle ulaşan ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şahıs çıktığı yerden inmesi konusunda bir türlü ikna edilemedi.

ATLA ATLA DİYE BAĞIRDILAR

Tramvay seferleri durdu, kilometrelerce yol yürüyen vatandaşlar isyan etti İntihar girişimi nedeniyle, T1 tramvay hattı Sultanahmet ve Yusufpaşa seferleri de durdu. Vatandaşlar işlerine gitmek için kilometrelerce yol yürüdü. Dakikalarca yürüyen vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Bazı vatandaşları vincin üzerindeki şahsa "atla atla" diye bağırdığı görüldü.

Fatih'te vinç üzerinde intihar girişimi: Tramvay seferleri durdu, vatandaşlar kilometrelerce yol yürüdü

6 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Bu sırada ekiplerin şahsı çıktığı yerden inmesi konusundaki ikna çabaları da sürdü. Yaklaşık 6 saatin sonunda ikna edilen şahıs itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla indirilerek polis ekiplerine teslim edildi. İntihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle iptal edilen tramvay seferleri şahsın ikna edilmesiyle tekrar normale döndü. 20 dakika yolda olduğunu söyleyen bir vatandaş intihar girişimi nedeniyle işe geç kaldığını dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te vinç üzerinde intihar girişimi! Vatandaşlar 'atla' diye bağırdı, saatler sonra ikna edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te vinç üzerinde intihar girişimi! Vatandaşlar 'atla' diye bağırdı, saatler sonra ikna edildi - Son Dakika
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