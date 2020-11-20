Fatih'te virüs vakalarının olduğu binalar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Fatih'te virüs vakalarının olduğu binalar dezenfekte ediliyor

İSTANBUL - Fatih'te, Covid-19 tedbirleri kapsamında vaka görülen binaların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Fatih Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Ekipler, pandemi tedbirleri kapsamında vakaların görüldüğü binalarda dezenfekte çalışması yaptı. Özel kıyafetli ekipler, ilçede vaka görülen vatandaşların evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanım alanı olan kapı girişleri, kapı zilleri, apartman girişleri, apartman içindeki korkulukları ve apartman boşluklarını dezenfekte ediyor.

Çalışmada, Sağlık Bakanlığından onaylı mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip, dezenfektan kullanılıyor. Şuana kadar 6 ekiple 600 binada dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmadan memnun olduklarını dile getiren apartman sakini Yasemin Kocaoğlu, "Biz her ne kadar kişisel olarak önlemlerimizi almaya çalışsak da, belediyemizin bu hizmeti profesyonel olduğu için ve yaptığı çalışma daha uzun süre etkisi olacağı için bize güven veriyor. Biz elbette sosyal mesafeyi korumaya, maskeyi takmaya ve mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Fakat apartmanımızda korona virüsü vakasının bulunuyor olması, bizi tedirgin ediyor. Belki de aynı kapı koluna tutunuyoruz, aynı apartman kapısını açıyoruz. Hem kendi adımıza hem de kendi çocuklarımız adına endişe duyuyoruz, o yüzden çok teşekkür ediyoruz belediyemize" diye konuştu. Dezenfektan çalışmalarının devam edeceği belirtildi.