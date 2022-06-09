Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı

09.06.2022 21:03

Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı İstanbul Fatih'te mağaza vitrinlerine bakan kadını, altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı.

Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te mağaza vitrinlerine bakan kadını, altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı.

Fatih Gedikpaşa Caddesi'nde Salı günü seyir halinde olan bir minibüs, kaldırıma çıkarak B.K. isimli yabancı uyruklu kadını altına almış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan R.A. isimli sürücü aynı gün saat 20.00 sıralarında Fatih'te yakalanmıştı. R.A isimli sürücü "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" ve "taksirle öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı
Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı
Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı
Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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