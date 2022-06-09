Fatih'te vitrine bakan kadını ezen minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te vitrine bakan kadını ezen minibüs sürücüsü tutuklandı

09.06.2022 13:54
Fatih'te vitrine bakan kadını ezen minibüs sürücüsü tutuklandı

İstanbul Fatih'te mağaza vitrinlerine bakan kadını, ezen minibüs sürücüsü tutuklandı.

İstanbul Fatih'te mağaza vitrinlerine bakan kadını, ezen minibüs sürücüsü tutuklandı.

Fatih Gedikpaşa Caddesinde Salı günü seyir halinde olan bir minibüs, kaldırıma çıkarak B.K. isimli yabancı uyruklu kadını ezmiş, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan R.A. isimli sürücü aynı gün saat 20.00 sıralarında Fatih'te yakalanmıştı. R.A isimli sürücü "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" ve "taksirle öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te vitrine bakan kadını ezen minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te vitrine bakan kadını ezen minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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