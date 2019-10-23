Son Dakika Haberleri: Fatih'te yabancı uyruklu grubun bıçaklı saldırısında öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna...
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te yabancı uyruklu grubun bıçaklı saldırısında öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna...

Fatih'te yabancı uyruklu grubun bıçaklı saldırısında öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna...

1 saat önce

Fatih'te yabancı uyruklu grubun bıçaklı saldırısında öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - Fatih'te geçtiğimiz hafta yabancı uyruklu bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te yabancı uyruklu grubun bıçaklı saldırısında öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Fatih'te geçtiğimiz hafta yabancı uyruklu bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Mert'in tabutuna sarılan aile yakınları ve arkadaşlarının uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.

Fatih Karagümrük Mahallesinde 12 Ekim Cuma akşamı yabancı uyruklu bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Mert Bayer isimli genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 10 gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayer, yaşam mücadelesini kaybetti.

Bayer için Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Beyer'in aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, arkadaşları Bayer'in tabutunun üzerine çok sevdiği Karagümrük ve Beşiktaş Spor'un atkılarını örttü. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Bayer'in cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığına götürüldü.

Fatih'te yabancı uyruklu grubun bıçaklı saldırısında öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna...

İsmail Mert, Bayer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:21 Kaynak: İHA
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