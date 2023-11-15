 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih'te Yabancı Uyruklu Kadın Tornavida İle Öldürüldü, Katil Yakalandı - Son Dakika

Fatih'te Yabancı Uyruklu Kadın Tornavida İle Öldürüldü, Katil Yakalandı

Fatih\'te Yabancı Uyruklu Kadın Tornavida İle Öldürüldü, Katil Yakalandı
15.11.2023 16:02

Fatih'te bir otel odasında İngiltere uyruklu bir kadın, 41 yerinden tornavida darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan koca, polis ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı, emniyetteki ifadesinde eşini uyuşturucu verdiği için öldürdüğünü itiraf etti.

Fatih'te yabancı uyruklu bir kadın, otel odasında 41 yerinden tornavida darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan koca, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin 111 numaralı odasında kalan İngiltere uyruklu Ayan Mohamed Dhobah (26) isimli genç kadın, boğaz kısmı ve vücudunda 41 tornavida darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde öldürülen Dhobah'ın 11 Kasım'da eşi Ahmed Yasin Muse (28) ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli kocanın olay saatlerinde valiziyle birlikte taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Şüpheli, üzerindeki kanlı tişörtle kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Ahmed Yasin Muse, eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Olayda kullanılan tornavida ise şüphelinin gösterdiği tuvalette gizlenmiş olarak bulundu. Şüpheli emniyetteki ifadesinde eşinin kendisine uyuşturucu verdiğini, aralarında tartışma yaşandığını, daha sonra olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

England, Fatih, Ölüm, Cinayet, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Yabancı Uyruklu Kadın Tornavida İle Öldürüldü, Katil Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir
18:00 Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'in verdiği cevap güldürdü
18:00 Bakan Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçı Mısır'dan Türkiye'ye nakledilecek
17:51 Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
17:09 Yorumlar kırdı geçirdi! Fred'in beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor
16:50 İsrail askerleri, baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nin çatısına işgal bayrağı astı
16:43 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt
16:36 Feyza Altun özel hayatı hakkında ilk kez konuştu: Kayınvalidem beni sevmediği için tartıştığım Seren Serengil'i aradı
16:27 Basketbolcular birbirine girdi! Salonda çalan şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular
15:49 CHP lideri Özel: Anket sonuçlarına göre 3 büyükşehirde geriye gidiş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 18:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Yabancı Uyruklu Kadın Tornavida İle Öldürüldü, Katil Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement