Fatih\'te Yabancı Uyruklu Kadın Tornavida İle Öldürüldü, Katil Yakalandı

Fatih'te yabancı uyruklu bir kadın, otel odasında 41 yerinden tornavida darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan koca, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin 111 numaralı odasında kalan İngiltere uyruklu Ayan Mohamed Dhobah (26) isimli genç kadın, boğaz kısmı ve vücudunda 41 tornavida darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde öldürülen Dhobah'ın 11 Kasım'da eşi Ahmed Yasin Muse (28) ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli kocanın olay saatlerinde valiziyle birlikte taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Şüpheli, üzerindeki kanlı tişörtle kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Ahmed Yasin Muse, eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Olayda kullanılan tornavida ise şüphelinin gösterdiği tuvalette gizlenmiş olarak bulundu. Şüpheli emniyetteki ifadesinde eşinin kendisine uyuşturucu verdiğini, aralarında tartışma yaşandığını, daha sonra olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL