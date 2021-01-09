Fatih'te yabancı uyruklu kişi eline ne geçtiyse camdan attı - Son Dakika

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi evde bulunan eşyalarını balkondan dışarı attı. Damacanadan vantilatöre kadar birçok eşyayı sokağa attığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 3. katında oturan yabancı uyruklu kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. Evde bulunan eşyaları balkondan sokağa atmaya başladı. Sokağa atılan eşyalar park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Yabancı uyruklu kişi komşuları tarafından uzun uğraşların ardından sakinleştirildi. Yaşanan olayı şaşkınlıkla izleyen çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gönderilen polis ve sağlık ekipleri konuya müdahale etti.

Görüntülerde sinir krizi geçiren kişi damacana, halı, tost makinesi ve vantilatör gibi çok sayıda eşyayı balkondan sokağa atıyor. Çevredeki vatandaşların bir kısmı durması konusunda telkinde bulunurken bir vatandaş ise "sen de atla" diyerek tepki gösteriyor. - İSTANBUL