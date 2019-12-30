Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Fatih'te bir kişinin cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı, System.String[]

Fatih'te bir kişinin cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 12 Aralık 06.15 sıralarında İskerderpaşa Mahallesi'nde kendisini kovalayan kişiden kaçmaya çalışan bir şahsı durdu.

Yaşı küçük şüpheli S.F'nin, Fas Uyruklu Archraf El A'nın (21) cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalıştığını belirledi.

Gözaltına alınan S.F'nin 2 ayrı evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Aralık, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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