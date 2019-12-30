Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Fatih'te bir kişinin cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalanan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

Fatih'te bir kişinin cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalanan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 12 Aralık 06.15 sıralarında İskerderpaşa Mahallesinde iki kişinin birbirini kovalamasına müdahale etti.

Şüphelileri durduran bekçiler, yaşı küçük şüpheli S.F'nin Fas Uyruklu Archraf El A'nın (21) cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalıştığını belirledi.

Gözaltına alınan S.F'nin 2 ayrı evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

Aralık, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:17 Kaynak: AA
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