FATİH'TE YANAN AHŞAP BİNA BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YIKILDI
34 dakika önce
Fatih Cerrahpaşa mahallesinde yanan iki katlı ahşap bina çökme riski bulunduğu için belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
Fatih Cerrahpaşa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:11 Kaynak: DHA
mahallesinde yanan iki katlı ahşap bina çökme riski bulunduğu için belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
Cerrahpaşa Mahallesi Samatya
Sahil sokakta bugün meydana gelen yangında iki katlı ahşap bina yanmıştı. Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemelerde binanın çökme riski tespit edildiği için kontrollü olarak yıkıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yanan binanın yıkılma görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler
- Bezgin
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