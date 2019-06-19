Son Dakika Haberleri: FATİH'TE YANAN AHŞAP BİNA BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YIKILDI
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FATİH'TE YANAN AHŞAP BİNA BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YIKILDI

34 dakika önce

Fatih Cerrahpaşa mahallesinde yanan iki katlı ahşap bina çökme riski bulunduğu için belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

FATİH'TE YANAN AHŞAP BİNA BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YIKILDI, System.String[]

Fatih Cerrahpaşa mahallesinde yanan iki katlı ahşap bina çökme riski bulunduğu için belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil sokakta bugün meydana gelen yangında iki katlı ahşap bina yanmıştı. Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemelerde binanın çökme riski tespit edildiği için kontrollü olarak yıkıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Yanan binanın yıkılma görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler
 


- Bezgin
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:11 Kaynak: DHA
Cerrahpaşa, Fatih, Güncel
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