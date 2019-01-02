Son Dakika Haberleri: Fatih'te Yanan Binanın Enkazı Belediye Ekipleri Tarafından Yıkıldı

Fatih'te Yanan Binanın Enkazı Belediye Ekipleri Tarafından Yıkıldı

1 saat önce

Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan ve daha sonra yanındaki 2 binaya da sıçrayan yangının ardından harabeye dönen ahşap bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Fatih'te Yanan Binanın Enkazı Belediye Ekipleri Tarafından Yıkıldı, System.String[]


Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan ve daha sonra yanındaki 2 binaya da sıçrayan yangının ardından harabeye dönen ahşap bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta saat 05.30 sıralarında 3 katlı ahşap binada yangın çıkmış alevler yan tarafta bulunan 2 binaya da sıçramıştı. İtfaiyenin çalışması sonunda yangın söndürülürken, ahşap bina harabeye döndü. Binanın çevresi Zabıta tarafından şerit çekilerek kapatıldı. Harabeye dönen ahşap bina belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak kepçeyle yıkıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN BAŞKA BİR EVİ SU BASTI

Öte yandan itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sırasında bir evi de su bastı. Su basan evin içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evde bulunanlar akan tavanın altına koydukları kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. 

"SABAH BİR KORKUYLA UYANDIK"

Evini su basan Emrah Gül, "Sabah bir korkuyla uyandık. Saat 05.10 gibi ateşin cama yansımasıyla yataktan kalkmamız bir oldu. Bir baktık ki aşağıdan yukarıya doğru yanmaya başladı. Apartmanı boşalttık. İtfaiye ekiplerinin gelmesi sonucunda söndürme çalışmaları başladı. Çatının yanmasıyla beraber itfaiye ekiplerinin su sıkması sonucunda evin tavanı komple çöktü. Bizim evi su bastı, arkadaşımın evi de zarar gördü. Evimiz akıyor. Bu zararı biz nasıl karşılayacağız? Asgari ücretle çalışıyoruz" dedi.

 

Görüntü Dökümü:

-Yanan ahşap binadan görüntü

-Yanan ahşap binanın enkazından görüntü

-Belediye ekiplerinin enkazı kepçeyle kaldırması

-Evini su basan Emrah Gül ile röp

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:43 Kaynak: DHA

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