Son Dakika Haberleri: Fatih'te Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Fatih'te Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

10 dakika önce

Fatih'te yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı İSTANBUL(İHA)-Fatih'te Müftü Hamamı Sokağındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki kişi mahsur kaldı.

Fatih'te yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İSTANBUL(İHA)-Fatih'te Müftü Hamamı Sokağındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan iki vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:32 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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