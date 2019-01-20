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Fatih'te Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Fatih'te yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL(İHA)- Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince...

Fatih'te yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL(İHA)- Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Saat 07.00 sularında Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi Müftü Hamamı Sokağındaki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. dumanlar tüm binayı kapladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, binanın üst katında mahsur kalan iki kişi çatıya çıkıp kurtarılmayı bekledi. Çatıda mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Mahsur kalan iki kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireyi kontrol ederken, evde yaşayan şahsın dumandan etkilenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Binada yaşayan Hacı Karagül ise, binada yaşadığını ve yangının çıktığı dairede yaklaşık 30 senedir orada oturan bir çaydanlık tamircisinin olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:07 Kaynak: İHA

Selim, İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa
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